В ДНР установили заказчиков убийства Гиви

 

Фото: TASS/Scanpix

Правоохранительные органы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) вышли на след заказчиков убийства командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви). Об этом в четверг, 9 февраля, «Интерфаксу» рассказал источник в силовых структурах республики.

«Установлены заказчики убийства, они находятся в Киеве. Также вышли на след исполнителей — украинских диверсантов. Мы знаем, что это за люди, знаем об их перемещениях», — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что при задержании исполнители могут быть уничтожены, если окажут сопротивление.

Реклама

Ранее 9 февраля боец «Украинской добровольческой армии» (УДА), возглавляемой депутатом Верховной Рады Дмитрием Ярошем, Елена Белозерская заявила, что лидеры ополчения Донбасса Арсений Павлов (Моторола) и Михаил Толстых (Гиви) были убиты украинскими диверсионно-разведывательными группами. «Я не владею подробностями, так как не причастна к планированию и реализации этих операций, но то, что с Гиви на днях случится «несчастный случай», я знала», — отметила она.

Днем ранее замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сказал, что косвенные доказательства свидетельствуют о том, что убийство Гиви организовали украинские спецслужбы.

Михаил Толстых был убит 8 февраля в своем кабинете на базе «Сомали» недалеко от Донецка. Источник в ДНР рассказал «Ленте.ру», что помещение было обстреляно из реактивного огнемета «Шмель». В Донецке назвали произошедшее терактом.

Толстых был одним из самых известных командиров ополчения Донбасса. Во главе «Сомали» он участвовал в боях за Славянск, Иловайск, аэропорт Донецка.

Еще по этой теме
Минобороны ДНР сообщило о гибели командира батальона «Сомали» Гиви

Минобороны ДНР сообщило о гибели командира батальона «Сомали» Гиви

В ДНР обещают наказать убийц Гиви «по законам военного времени»

В ДНР обещают наказать убийц Гиви «по законам военного времени»

В Кремле отреагировали на убийство Гиви

В Кремле отреагировали на убийство Гиви


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ogre, 33000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 42000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Baldone, 225000 EUR

reklama.vesti.lv

Борис Корчевников покидает ток-шоу «Прямой эфир» Showbiz

Борис Корчевников покидает ток-шоу «Прямой эфир»

Конюхов совершил рекордный перелет на воздушном шаре Hi-Tech

Конюхов совершил рекордный перелет на воздушном шаре

Стало известно, кто заменит Корчевникова на "Прямом эфире" Showbiz

Стало известно, кто заменит Корчевникова на "Прямом эфире"

Поразительное сходство! Ургант опубликовал архивное фото мамы Wo&Men

Поразительное сходство! Ургант опубликовал архивное фото мамы

Крестница принца Чарльза найдена мертвой Wo&Men

Крестница принца Чарльза найдена мертвой

Происшествия и ЧП

Украина

TVNET спрашивает

Как вы оцениваете идею сделать 8 марта выходным днем? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры,Центр
Сдают Квартиры,Центр 430 EUR
Продают Квартиры, Саулкрасти
Продают Квартиры, Саулкрасти 155 000 EUR
Продают Земля, Бабите
Продают Земля, Бабите 22 800 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 180 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
FINANŠU DIREKTORS/-E (CFO)
FINANŠU DIREKTORS/-E (CFO)
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
PROJEKTU VADĪTĀJA ASISTENTI / ...
PROJEKTU VADĪTĀJA ASISTENTI / ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 