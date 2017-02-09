В ДНР установили заказчиков убийства Гиви

Правоохранительные органы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) вышли на след заказчиков убийства командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви). Об этом в четверг, 9 февраля, «Интерфаксу» рассказал источник в силовых структурах республики.

«Установлены заказчики убийства, они находятся в Киеве. Также вышли на след исполнителей — украинских диверсантов. Мы знаем, что это за люди, знаем об их перемещениях», — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что при задержании исполнители могут быть уничтожены, если окажут сопротивление.

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Ранее 9 февраля боец «Украинской добровольческой армии» (УДА), возглавляемой депутатом Верховной Рады Дмитрием Ярошем, Елена Белозерская заявила, что лидеры ополчения Донбасса Арсений Павлов (Моторола) и Михаил Толстых (Гиви) были убиты украинскими диверсионно-разведывательными группами. «Я не владею подробностями, так как не причастна к планированию и реализации этих операций, но то, что с Гиви на днях случится «несчастный случай», я знала», — отметила она.

Днем ранее замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сказал, что косвенные доказательства свидетельствуют о том, что убийство Гиви организовали украинские спецслужбы.

Михаил Толстых был убит 8 февраля в своем кабинете на базе «Сомали» недалеко от Донецка. Источник в ДНР рассказал «Ленте.ру», что помещение было обстреляно из реактивного огнемета «Шмель». В Донецке назвали произошедшее терактом.

Толстых был одним из самых известных командиров ополчения Донбасса. Во главе «Сомали» он участвовал в боях за Славянск, Иловайск, аэропорт Донецка.

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