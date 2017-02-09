Британские истребители подняты в воздух для сопровождения бомбардировщиков РФ

В оборонном ведомстве Великобритании подчеркнули, что «ни в один момент российские самолеты не входили в воздушное пространство» страны

Великобритания подняла сегодня в воздух истребители Typhoon для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-160. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве обороны Соединенного Королевства.

«Мы можем подтвердить, что после объявления боевой тревоги самолеты Typhoon были подняты в воздух с баз ВВС в Лоссимуте и Конингсби, чтобы сопроводить два бомбардировщика Blackjack (название Ту-160 по классификации НАТО. - Прим. ТАСС), когда они находились в зоне потенциальной угрозы для Великобритании», - утверждают в ведомстве.

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В Минобороны подчеркнули, что «ни в один момент российские самолеты не входили в воздушное пространство Великобритании». «Мы не можем сказать, сколько самолетов Королевских ВВС было задействовано в связи с мерами обеспечения секретности операций», - отметил представитель британского оборонного ведомства.

На данный момент комментарием Минобороны РФ по поводу произошедшего ТАСС не располагает, но ранее российское оборонное ведомство неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВС России выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.