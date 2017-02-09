Киев: Россия готовилась аннексировать Крым в 2013

 

Фото: Alexei Pavlishak/TASS/Scanpix

При этом высшее руководство страны - Янукович и его окружение, знали об этом, утверждают в Минюсте.

Россия планировала аннексию Крыма заранее, а активная фаза реализции этого плана началась еще в 2013 году, заявил на пресс-конференции в Киеве министр юстиции Павел Петренко.

«Нам удалось добыть доказательства того, что в 2013 году Российская Федерация начала активные действия на территории Крыма. Россия несанкционированно увеличила свой контингент: незаконно в Крым переводились личный состав и техника, велась подрывная работа в местных органах власти Крыма», - сказал он.

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Петренко отметил, что Минюсту известны имена российский чиновников, координировавших эту операцию.

Министр также отметил, что Украина располагает свидетельскими показаниями о случаях пленения гражданских лиц и применения к ним пыток уже в период появления в Крыму российских войск.

Как подчеркнул Петренко, имеющиеся доказательства позволяют полностью опровергнуть позицию России о том, что ее действия в Крыму стали «эмоциональной реакцией на события в Украине».

«Это обман и небылицы. Активная фаза процесса (аннексии Крыма - ред.) началась еще в 2013 году. И на тот момент руководство страны - Янукович и его окружение - не могли не знать об этих действиях. Но они были пособниками и помогали тому, чтобы в Крыму развивалась подготовка к захвату и оккупации», - отметил Петренко.

На днях новая администрация Белого Дома заявила, что Россия оккупировала Крым, а также отметила, что не намерена снимать санкции по Крыму.


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