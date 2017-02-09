Венгрия намерена построить второй забор от мигрантов

Представитель премьер-министра Венгрии Янош Лазар сообщил, что власти страны намерены построить второй забор на границе, если число мигрантов будет продолжать расти, передает Reuters.

Кроме того, Лазар заявил о необходимости создать лагеря для задержания лиц, незаконно попадающих в страну.

В сентябре 2016 года власти Венгрии сообщили, что набирают на государственную службу специальных «охотников за мигрантами», которые будут пресекать действия людей, нелегально пересекающих границу с Сербией. У этих «охотников» будет официальный статус, они пройдут обучение, после чего получат форму и оружие.

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В ряде СМИ Западной Европы раскритиковали подобную меру Будапешта, однако эксперты уверены, что само стремление Венгрии усилить охрану своих границ в сложившейся ситуации выглядит логичным.

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