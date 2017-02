«Сенатору Маккейну не следовало бы обсуждать в СМИ успех или провал операции. Это лишь вдохновляет врага. Он проигрывает так долго, что разучился побеждать. Просто посмотрите на этот бардак, наша страна увязла в конфликтах по всему миру», — написал Трамп.

В последней записи американский президент напомнил, что командир спецназа Райн Оуэнс, по словам генерала Мэттиса, погиб в победном бою, а не проиграл схватку. «Для США настало время поумнеть и снова научиться побеждать!», — заключил Трамп.

Sen. McCain should not be talking about the success or failure of a mission to the media. Only emboldens the enemy! He's been losing so....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 February 2017

...long he doesn't know how to win anymore, just look at the mess our country is in - bogged down in conflict all over the place. Our hero..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 February 2017