СМИ узнали новые подробности телефонного разговора Трампа с Путиным

В ходе первого телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным Трамп раскритиковал заключенный между США и Россией Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), назвав его выгодным только России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в администрации президента и бывшего американского чиновника.

Кроме того, во время разговора Путин поднял вопрос о возможном продлении договора СНВ-3 от 2010 года, однако Трампу пришлось сделать паузу и обратиться к своим помощникам, чтобы узнать, о чем идет речь, сообщает СМИ. В итоге Трамп заявил, что договор был одной из неудачных сделок, заключенных администрацией Барака Обамы.

Ранее, еще в ходе предвыборной кампании, Трамп заявлял, что Россия «перехитрила» Соединенные Штаты с договором, который позволял России продолжать производить ядерные боеголовки, в то время как Соединенным Штатам — нет.