СМИ узнали новые подробности телефонного разговора Трампа с Путиным

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В ходе первого телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным Трамп раскритиковал заключенный между США и Россией Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), назвав его выгодным только России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в администрации президента и бывшего американского чиновника.

Еще по этой теме

Кроме того, во время разговора Путин поднял вопрос о возможном продлении договора СНВ-3 от 2010 года, однако Трампу пришлось сделать паузу и обратиться к своим помощникам, чтобы узнать, о чем идет речь, сообщает СМИ. В итоге Трамп заявил, что договор был одной из неудачных сделок, заключенных администрацией Барака Обамы.

Ранее, еще в ходе предвыборной кампании, Трамп заявлял, что Россия «перехитрила» Соединенные Штаты с договором, который позволял России продолжать производить ядерные боеголовки, в то время как Соединенным Штатам — нет.

Реклама

Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 84000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 81100 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR

reklama.vesti.lv

Крестница принца Чарльза найдена мертвой Wo&Men

Крестница принца Чарльза найдена мертвой

У музыканта Григория Лепса нашли серьезное заболевание Showbiz

У музыканта Григория Лепса нашли серьезное заболевание

Борис Корчевников покидает ток-шоу «Прямой эфир» Showbiz

Борис Корчевников покидает ток-шоу «Прямой эфир»

Стало известно, кто заменит Корчевникова на "Прямом эфире" Showbiz

Стало известно, кто заменит Корчевникова на "Прямом эфире"

Николай Расторгуев сделал заявление о здоровье Showbiz

Николай Расторгуев сделал заявление о здоровье

TVNET спрашивает

Как вы оцениваете идею сделать 8 марта выходным днем? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры,Центр
Сдают Квартиры,Центр 430 EUR
Продают Квартиры, Саулкрасти
Продают Квартиры, Саулкрасти 155 000 EUR
Продают Земля, Бабите
Продают Земля, Бабите 22 800 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 180 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ELEKTRIĶI-MEHĀNIĶI
ELEKTRIĶI-MEHĀNIĶI
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 