СМИ узнали новые подробности телефонного разговора Трампа с Путиным

В ходе первого телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным Трамп раскритиковал заключенный между США и Россией Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), назвав его выгодным только России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в администрации президента и бывшего американского чиновника.
- В МИД России подогрели интерес к состоявшемуся разговору Путина и Трампа 2 февраля 2017 г.
- Лавров рассказал о разговоре Путина и Трампа 30 января 2017 г.
- The New York Times назвала разговор Путина и Трампа «началом новой эпохи» 29 января 2017 г.
- Кремль раскрыл содержание разговора Путина с Трампом 28 января 2017 г.
- Путин и Трамп завершили телефонный разговор 28 января 2017 г.
- Песков рассказал о подготовке телефонного разговора Путина и Трампа 23 января 2017 г.
Кроме того, во время разговора Путин поднял вопрос о возможном продлении договора СНВ-3 от 2010 года, однако Трампу пришлось сделать паузу и обратиться к своим помощникам, чтобы узнать, о чем идет речь, сообщает СМИ. В итоге Трамп заявил, что договор был одной из неудачных сделок, заключенных администрацией Барака Обамы.
Ранее, еще в ходе предвыборной кампании, Трамп заявлял, что Россия «перехитрила» Соединенные Штаты с договором, который позволял России продолжать производить ядерные боеголовки, в то время как Соединенным Штатам — нет.