В турецкой армии рассказали о дальнейших отношениях с РФ после удара ВКС

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Россия и Турция не планируют создавать комиссию для расследования непреднамеренного удара ВКС РФ по турецким военным в Сирии. Об этом РИА Новости сообщил высокопоставленный турецкий военный источник в Анкаре.

По его словам, нужды в комиссии нет, «поскольку ситуация понятна и ясна».

«С самого утра сразу после инцидента с российской стороной были проведены соответствующие консультации. Между нами есть координация, и сейчас речь идет о том, чтобы сделать эту координацию более сильной и эффективной. Переговоры по этому поводу ведутся уже сейчас», — отметил он.

Реклама

Ранее в четверг, 9 февраля, в Генштабе ВС Турции сообщили, что в результате удара ВКС России на севере Сирии погибли трое турецких военнослужащих, еще 11 пострадали. Информацию о непреднамеренном ударе ВКС подтвердили в Минобороны России. В Кремле пояснили, что причиной произошедшего стала несогласованность координат в ходе операции.

После инцидента состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин выразил соболезнования коллеге. Кроме того, стороны договорились наращивать координацию военных действий в Сирии против террористов.

Еще по этой теме
Турецкие военные погибли под ударом авиации РФ; Путин извинился

Турецкие военные погибли под ударом авиации РФ; Путин извинился


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 103000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 42000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 5250 EUR

reklama.vesti.lv

Николай Расторгуев сделал заявление о здоровье Showbiz

Николай Расторгуев сделал заявление о здоровье

Борис Корчевников покидает ток-шоу «Прямой эфир» Showbiz

Борис Корчевников покидает ток-шоу «Прямой эфир»

Стало известно, кто заменит Корчевникова на "Прямом эфире" Showbiz

Стало известно, кто заменит Корчевникова на "Прямом эфире"

Большой не значит сильный. Проблемы армии США Hi-Tech

Большой не значит сильный. Проблемы армии США

Поразительное сходство! Ургант опубликовал архивное фото мамы Wo&Men

Поразительное сходство! Ургант опубликовал архивное фото мамы

TVNET спрашивает

Как вы оцениваете идею сделать 8 марта выходным днем? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры,Центр
Сдают Квартиры,Центр 430 EUR
Продают Квартиры, Саулкрасти
Продают Квартиры, Саулкрасти 155 000 EUR
Продают Земля, Бабите
Продают Земля, Бабите 22 800 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 180 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ELEKTRIĶI-MEHĀNIĶI
ELEKTRIĶI-MEHĀNIĶI
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 