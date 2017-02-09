Литва: Россия демонстративно готовится к войне

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что грядущие военные учения Беларуси и Россия - это подготовка войны с Западом.

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Совместные военные учения Запад-2017 России и Беларуси являются демонстративной подготовкой к войне с Западом, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.

«Мы видим, что угрозы разные, они возрастают, мы с беспокойством ожидаем учений Запад-2017, во время которых концентрируются многочисленные и агрессивные силы, идет демонстративная подготовка к войне с Западом», - сказала Грибаускайте.

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Отметим, в 2017 году в России проведут почти три тысячи учений. Запад-2017 состоятся в сентябре этого года.

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