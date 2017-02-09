Офицер ФСБ рассказал СМИ о замаскированных под мигрантов российских шпионах

ФСБ РФ, по словам российского офицера-перебежчика, направляла своих шпионов в Европу под видом мигрантов. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt (перевод Inopressa).

«Нам удалось забросить в Европу шпионов, замаскированных под мигрантов. О результатах было доложено президенту, и он одобрил их», — заявил бывший высокопоставленный офицер ФСБ по имени Игорь в документальном фильме, показанном на немецком телеканале ZDF.

Как указано в статье, перебежчик имел в России звание полковника и занимал в ФСБ должность руководителя отдела по борьбе с терроризмом и противодействию политическому экстремизму. По его словам, ФСБ еще с 2002 года «снабжала чеченцев фальшивыми документами». Последние служили доказательством того, что «их преследовали у себя на родине, и они получали убежище в Европе», пишет издание.

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При помощи этих «политически преследуемых» чеченцев

«российской спецслужбе удалось создать в Европе самую настоящую сеть агентов», утверждается в статье.

Они, как отмечается, «интегрировались в мусульманские диаспоры в Германии, Великобритании и Франции, и когда они понадобятся для того, чтобы повлиять на политическую ситуацию в интересах Кремля, эти агенты начнут свою работу».

«В этом я уверен», — заявил Игорь, ныне скрывающийся в Европе.

То, что это не слухи, подтверждает пример председателя чеченского культурного общества в немецком городе Киль Тимура Дугазаева, который также дал интервью ZDF. Так, Дугазаев опроверг информацию о том, что работает со спецслужбой, но при этом признал, что следил за своими соотечественниками и передавал информацию о них чеченскому руководству.

По данным Игоря,

все эти агенты «занимаются слежкой за критиками режима и потенциальными исламистами».

Между тем глава немецкой контрразведки Ханс-Георг Маасен утверждает, что «ФСБ целенаправленно способствует притоку радикальных исламистов в Германию для того, чтобы они дестабилизировали ситуацию в стране».