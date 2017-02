НАТО единогласно поддерживает Украину на фоне обострения в Авдеевке

НАТО единогласно поддерживает Украину. Об этом заявила заместитель генерального секретаря Североатлантиского альянса Роуз Готтемёллер на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в четверг, 9 февраля. «С тех пор как три года назад началась агрессия России, НАТО поддерживала Украину. И эта позиция остается неизменной», - подчеркнула Готтемёллер. Она напомнила, что накануне прошло заседание комиссии НАТО - Украина, на котором обсуждалось недавнее обострение ситуации в Донбассе. «Каждый член альянса взял слово, чтобы выразить поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины», - отметила Роуз Готтемёллер.

Twitter

I just discussed the serious situation in eastern #Ukraine and #NATO’s support for Ukraine with PM @VGroysman pic.twitter.com/mb6lYpDtaz— Rose Gottemoeller (@Gottemoeller) 9 February 2017