НАТО единогласно поддерживает Украину на фоне обострения в Авдеевке

Все члены НАТО поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, заявила заместитель генсека альянса на встрече с украинским руководством. НАТО также обеспокоена эскалацией насилия в Донбассе.

НАТО единогласно поддерживает Украину. Об этом заявила заместитель генерального секретаря Североатлантиского альянса Роуз Готтемёллер на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в четверг, 9 февраля. «С тех пор как три года назад началась агрессия России, НАТО поддерживала Украину. И эта позиция остается неизменной», - подчеркнула Готтемёллер. Она напомнила, что накануне прошло заседание комиссии НАТО - Украина, на котором обсуждалось недавнее обострение ситуации в Донбассе. «Каждый член альянса взял слово, чтобы выразить поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины», - отметила Роуз Готтемёллер.

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I just discussed the serious situation in eastern #Ukraine and #NATO’s support for Ukraine with PM @VGroysman pic.twitter.com/mb6lYpDtaz— Rose Gottemoeller (@Gottemoeller) 9 February 2017

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«НАТО не признаёт и не признает незаконную аннексию Крыма и осуждает продолжающиеся действия России, которые способствуют дестабилизации обстановки на востоке Украины», - подчеркнула замгенсека альянса.

Авдеевка не должна стать «новой нормой»

Гройсман в свою очередь сообщил представителям НАТО об «активизации Россией агрессии против Украины вдоль всей линии соприкосновения на востоке страны». Отдельно обсуждалось положение в районе Авдеевки, где в последнее время шли наиболее ожесточенные боевые действия. Глава украинского правительства заявил, что в данный момент ситуация там взята под контроль.

Роуз Готтемёллер отметила обеспокоенность НАТО новой эскалацией насилия на востоке Украины. Она подчеркнула, что на протяжении последних двух лет бои в Донбассе шли почти каждый день, но на прошлой неделе наблюдатели Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая ведет мониторинг ситуации в зоне конфликта, фиксировали более 10 тысяч нарушений перемирия в сутки. «Мы не должны принимать происходящее как новую норму», - заявила Готтемёллер.

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