Страны Балтии потребуют от НАТО усиления безопасности

 

Фото: Ieva Makare / LETA

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что страны Балтии будут требовать от США и НАТО дополнительных мер безопасности в связи с масштабными российскими военными учениями, которые должны начаться в сентябре, передает радио Свобода.

Ранее Грибаускайте сообщила, что совместные военные учения России и Беларуси Запад-2017 являются демонстративной подготовкой к войне с Западом.

«Это означает, что мы будем говорить с НАТО о разработке дополнительных планов безопасности и активный процесс принятия решений», − отметила президент Литвы.

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Напомним, в Латвию прибыли 225 американских военнослужащих, а в Эстонию доставили тяжелую боевую технику США для роты пехотинцев.

Отметим, в 2017 году в России проведут почти три тысячи учений. Запад-2017 состоятся в сентябре этого года.


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