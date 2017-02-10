Пенс пообещал уничтожить всех врагов США

 

Фото: AP/Scanpix

США не успокоятся, пока не уничтожат всех своих врагов, включая террористическую группировку «Исламское государство». Об этом, как сообщает Politico, заявил вице-президент Майк Пенс, выступая в Военной академии в Уэст-Пойнте.

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«Будьте уверены: президент [Дональд] Трамп, его администрация вся страна не успокоятся, пока не будут уничтожены ее враги и наш народ не окажется снова в безопасности», — сказал Пенс.

Как отметил вице-президент, США сталкиваются с самыми многочисленными угрозами за всю свою историю. Радикальные исламисты, по его словам, стремятся «уничтожить не только народ Америки, но и саму жизнь». «Варвары из ИГ жестоко расправляются с теми, кто мешает их попыткам создать мировой халифат.

И они не остановятся до тех пор, пока мы не остановим их. А мы их остановим»,

— приводит слова политика РИА Новости.

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В конце января президент США Дональд Трамп поставил задачу своей администрации найти новых зарубежных союзников для коалиции, ведущей борьбу против «Исламского государства». Он поручил немедленно приступить к созданию комплексного плана победы над ИГ. В течение 30 дней министр обороны Джеймс Мэттис обязан представить Трампу предварительный проект документа.

Возглавляемая США антитеррористическая коалиция из нескольких десятков стран проводит операцию против ИГ в Сирии и Ираке с 2014 года. Она с воздуха поддерживает курдские и некоторые оппозиционные силы в их борьбе с боевиками.

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