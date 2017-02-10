Более 400 китов выбросились на берег в Новой Зеландии

В Новой Зеландии 416 китов выбросились на берег Южного острова,пишет в четверг The Guardian, отмечая, что это самое масштабное «массовое самоубийство» млекопитающих за последние десятилетия.

Департамент охраны природы организовал спасательную операцию, однако животных было так много, что потребовалась помощь местных жителей. Люди несли на пляж ведра, полотенца и простыни, чтобы охлаждать и увлажнять тела китов. Однако не менее трехсот из них погибли.

Еще около 100 удалось с приливом отправить в море. Но киты не ушли на глубину и остались неподалеку от пляжа. Спасатели опасаются, что с отливом они снова выбросятся на берег.

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Этот случай стал третьим по масштабам за всю историю Новой Зеландии. В 1918 году на берега островов Чатем выбросилась тысяча китов, а в 1985 году 450 животных погибли неподалеку от Окленда. Ежегодно на новозеландское побережье выбрасывается около трехсот млекопитающих.