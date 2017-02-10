Гройсман назвал сроки получения безвиза и вступления Украины в ЕС

Владимир Гройсман
 

Владимир Гройсман. Фото: AP/Scanpix

Украина может получить безвизовый режим с Евросоюзом в июне 2017 года, а вступить в ЕС — через десять лет. Об этом заявил в четверг, 9 февраля, премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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«Фактически сейчас каждый месяц будут происходить определенные технические процедуры, которые позволят ориентировочно, думаю, до июня месяца по срокам, выйти на окончательные решения. Я увидел неизменную позицию президента Европейского Совета в том, что безвизовый режим для Украины будет введен, я склонен доверять», — приводит слова главы украинского кабмина телеканал «112».

Киев мог бы получить безвизовый режим с ЕС еще в конце 2016 года, однако этому помешал миграционный кризис в Европе,

выразил мнение Гройсман.

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Говоря о перспективах вступления Украины в ЕС, премьер-министр допустил, что это произойдет через десять лет. «Мы взяли курс на европейскую интеграцию. Уже есть Соглашение об ассоциации с ЕС — это дорожная карта трансформации, которая происходит на Украине. Бесспорно, мы видим, что наступит то время, когда мы подадим заявку на членство в ЕС, но мы понимаем, что нам нужно выполнить наше домашнее задание. Я считаю, что в рамках десяти лет, я это говорил и год назад — в рамках десяти лет — это то время, что если идти быстро и качественно, мы сможем соответствовать стандартам, которые позволят нам вступить в ЕС. Но надо тяжело над этим работать», — приводит слова Гройсмана УНИАН.

9 февраля журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк заявил, что безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом вступит в силу 12 июня 2017 года. 2 февраля издание «Европейская правда» со ссылкой на свои источники в ЕПсообщило, что ЕС отменит визы для граждан Украины летом, после того как будет одобрен режим приостановки безвизового режима.

В марте 2016 года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что

Киев не сможет стать членом Евросоюза и Североатлантического альянса в ближайшие 20-25 лет.

В декабре 2015 года президент Украины Петр Порошенко назвал вступление в Евросоюз и НАТО главной целью Киева. По его словам, большинство населения поддержало курс на евроатлантическую интеграцию.

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