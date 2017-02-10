Захарченко: Украина не знает, с кем связалась

Глава ДНР Александр Захарченко
 

Глава ДНР Александр Захарченко. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Лидер самопровозглашенной ДНР обвинил Киев в дестабилизации обстановки и заявил о мести за смерть Гиви.

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что Украина вынуждает своими действиями к «непродуманному наступлению», однако сепаратисты будут готовиться и отомстят за смерть комбата Сомали, передает Донецкое агентство новостей.

В видеоролике о поездке Захарченко на передовую тот сообщил, что сепаратисты отомстят за смерть командира подразделения Сомали Михаила Толстых (Гиви), в которой обвиняет украинскую сторону.

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«Нас вынуждают отомстить за Мишку. Это срыв Минских соглашений в первую очередь.

А во-вторых, это наступление будет абсолютно непродуманным, поэтому мы будем готовиться, а за Гиви мы в любом случае отомстим», − заявил Захарченко.

На видео также слышно, что Захарченко дает указания боевикам о том, откуда вести обстрелы и говорит, что «Украина еще не знает с кем она связалась».

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