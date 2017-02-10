Китайские чиновники заснули на совещании по борьбе с ленью

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Шесть чиновников из китайской провинции Хубэй наказали за сон на собрании, где обсуждались способы мотивации ленивых и медлительных бюрократов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Инцидент произошел в городе Сянъян. По данным сайта Ecns.cn, один из спящих мужчин оказался заместителем директора фонда, субсидирующего жилплощадь для необеспеченных граждан. Другой служит заместителем секретаря Коммунистической партии Китая (КПК) в бюро городского планирования.

Фотографии уснувших чиновников, опубликованные местной газетой, стали предметом бурного обсуждения в китайских социальных сетях. Темой заинтересовались другие средства массовой информации, после чего последовала реакция властей.

Реклама

По решению дисциплинарного бюро сянъянского комитета КПК, провинившиеся чиновники должны публично извиниться за свое поведение и направить в горком партии подробные письма с самокритикой.

В январе сообщалось, что заместителя председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая приговорили к пожизненному сроку за взятки в 116 миллионов юаней (16,8 миллиона долларов).


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Jūrmala, 219900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84000 EUR

reklama.vesti.lv

На Антарктиде нашли четыре мертвых озера Hi-Tech

На Антарктиде нашли четыре мертвых озера

Журналист воспроизвел фото самого опасного человека в мире! Hi-Tech

Журналист воспроизвел фото самого опасного человека в мире!

Большой не значит сильный. Проблемы армии США Hi-Tech

Большой не значит сильный. Проблемы армии США

Названы дни вещих снов Wo&Men

Названы дни вещих снов

Вот что должны есть люди, которые не могут бросить курить! Wo&Men

Вот что должны есть люди, которые не могут бросить курить!

Курьезы

TVNET спрашивает

Сколько языков ты знаешь? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры,Центр
Сдают Квартиры,Центр 430 EUR
Продают Квартиры, Саулкрасти
Продают Квартиры, Саулкрасти 155 000 EUR
Продают Земля, Бабите
Продают Земля, Бабите 22 800 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 180 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SWEDISH / NORWEGIAN SPEAKING ...
SWEDISH / NORWEGIAN SPEAKING ...
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJU
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJU
MĀRKETINGA UNIVERSĀLIS/-E ( ...
MĀRKETINGA UNIVERSĀLIS/-E ( ...
FINANŠU ANALĪTIĶI
FINANŠU ANALĪTIĶI
http://alkoutlet.lv

Темы

 