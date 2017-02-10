Китайские чиновники заснули на совещании по борьбе с ленью

Шесть чиновников из китайской провинции Хубэй наказали за сон на собрании, где обсуждались способы мотивации ленивых и медлительных бюрократов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Инцидент произошел в городе Сянъян. По данным сайта Ecns.cn, один из спящих мужчин оказался заместителем директора фонда, субсидирующего жилплощадь для необеспеченных граждан. Другой служит заместителем секретаря Коммунистической партии Китая (КПК) в бюро городского планирования.

Фотографии уснувших чиновников, опубликованные местной газетой, стали предметом бурного обсуждения в китайских социальных сетях. Темой заинтересовались другие средства массовой информации, после чего последовала реакция властей.

Реклама

По решению дисциплинарного бюро сянъянского комитета КПК, провинившиеся чиновники должны публично извиниться за свое поведение и направить в горком партии подробные письма с самокритикой.

В январе сообщалось, что заместителя председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая приговорили к пожизненному сроку за взятки в 116 миллионов юаней (16,8 миллиона долларов).