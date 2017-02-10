Роскомнадзор выявил в Instagram более 400 ссылок с пропагандой суицида

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Роскомнадзор выявил в социальной сети Instagram 433 ссылки с призывами и пропагандой самоубийства. Об этом сообщили представители ведомства на официальной странице Роскомнадзора в Facebook.

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«В рамках сотрудничества с Instagram по вопросам ограничения доступа и удалению информации, содержащей пропаганду и призывы к самоубийству, с 2014 года было удалено 241 URL. В настоящий момент мы уведомили соцсеть о 433 ссылках», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что за 2016 год Роспотребнадзор признал запрещенной информацию на 291 ссылке, в начале февраля 2017 года их количество достигло 332.

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С 2012 года Роскомнадзор заблокировал более 10 тысяч открытых интернет-ресурсов, которые распространяли информацию о самоубийствах.

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