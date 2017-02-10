Фотозагадка: А вы найдете 12 замаскированных в джунглях солдат?

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Пользователи Сети уже несколько дней ломают голову над очередной фотозагадкой. Двенадцать солдат из полка Дворцовой кавалерии замаскировались и спрятались в джунглях, и теперь их «ищут» во всем мире.

Фотография была опубликована в официальной группе «лондонской армии» в социальной сети Facebook. Двенадцать солдат в камуфляже скрылись среди травы и деревьев.

Снимок был сделан во время месячной военной тренировки Дворцовой кавалерии в Брунее. Там элитные войска оттачивали навыки разведки в тяжелых условиях.

Реклама

Facebook

«Это то, что полк Дворцовой кавалерии делает лучше всего», – прокомментировал автор свою фотографию. «Смертельное искусство определяет успех британской армии в войне. Солдаты Кавалерии развивают навыки выживания в джунглях Брунея для спасения своих жизней в будущих операциях», – сообщается под снимком.

Пресс-служба Дворцовой кавалерии дала пользователям Facebook неделю на самостоятельный поиск солдат. Лишь 8 февраля в соцсети была опубликована фотография с «обведенными» в красный кружок военными.

Между тем полк Дворцовой кавалерии также принял участие во флэшмобе Mannequin Challenge. Во время месячной тренировки в дружнглях солдаты развивали навыки патрулирования территории.

Facebook


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 1200 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 5250 EUR

reklama.vesti.lv

Уфологи утверждают, что канадские военные сбили НЛО Hi-Tech

Уфологи утверждают, что канадские военные сбили НЛО

Ани Лорак засветила пышный бюст в откровенном костюме Showbiz

Ани Лорак засветила пышный бюст в откровенном костюме

Найдены причины последнего массового вымирания Hi-Tech

Найдены причины последнего массового вымирания

У музыканта Григория Лепса нашли серьезное заболевание Showbiz

У музыканта Григория Лепса нашли серьезное заболевание

Вот что должны есть люди, которые не могут бросить курить! Wo&Men

Вот что должны есть люди, которые не могут бросить курить!

Интересно

TVNET спрашивает

Сколько языков ты знаешь? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры,Центр
Сдают Квартиры,Центр 430 EUR
Продают Квартиры, Саулкрасти
Продают Квартиры, Саулкрасти 155 000 EUR
Продают Земля, Бабите
Продают Земля, Бабите 22 800 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 180 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
КООРДИНАТОРА ПО МАРКЕТИНГУ
КООРДИНАТОРА ПО МАРКЕТИНГУ
TEHNISKO DIREKTORU
TEHNISKO DIREKTORU
PIEGĀDES ĶĒDES KONTROLIERIS(-E) ...
PIEGĀDES ĶĒDES KONTROLIERIS(-E) ...
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 