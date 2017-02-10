Фотозагадка: А вы найдете 12 замаскированных в джунглях солдат?

Пользователи Сети уже несколько дней ломают голову над очередной фотозагадкой. Двенадцать солдат из полка Дворцовой кавалерии замаскировались и спрятались в джунглях, и теперь их «ищут» во всем мире.

Фотография была опубликована в официальной группе «лондонской армии» в социальной сети Facebook. Двенадцать солдат в камуфляже скрылись среди травы и деревьев.

Снимок был сделан во время месячной военной тренировки Дворцовой кавалерии в Брунее. Там элитные войска оттачивали навыки разведки в тяжелых условиях.

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«Это то, что полк Дворцовой кавалерии делает лучше всего», – прокомментировал автор свою фотографию. «Смертельное искусство определяет успех британской армии в войне. Солдаты Кавалерии развивают навыки выживания в джунглях Брунея для спасения своих жизней в будущих операциях», – сообщается под снимком.

Пресс-служба Дворцовой кавалерии дала пользователям Facebook неделю на самостоятельный поиск солдат. Лишь 8 февраля в соцсети была опубликована фотография с «обведенными» в красный кружок военными.

Между тем полк Дворцовой кавалерии также принял участие во флэшмобе Mannequin Challenge. Во время месячной тренировки в дружнглях солдаты развивали навыки патрулирования территории.

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