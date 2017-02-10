Самому известному в мире «шпионскому обмену» исполнилось 55 лет

Кадр из фильма «Шпионский мост»
 

Кадр из фильма «Шпионский мост». Фото: AP/Scanpix

Ровно 55 лет назад на границе «двух Германий» США и СССР заключили историческую сделку — обмен советского разведчика Рудольфа Абеля на американского летчика Фрэнсиса Пауэрса, самолет которого был сбит над Свердловском во время разведывательной съемки.

Обмен произошел на мосту Глиникер-Брюкке, соединяющим Берлин и Потсдам и в то же время разделяющим Германскую Демократическую Республикую (ГДР) с Западной Германией. Режиссер Стивен Спилберг, снимая фильм об этих событиях, назовет его «Шпионский мост». Главную роль в картине исполнит Том Хэнкс, а советского разведчика сыграет британец Дэвид Марк Райлэнс, награжденный «Оскаром» за эту работу.

Полковник Рудольф Иванович Абель был советским разведчиком немецкого происхождения по имени Вильям Генрихович Фишер. Его родители были убежденными коммунистами. Он работал в США с 1948 года, выявляя, в том числе, вероятность военного конфликта с СССР и подробности об американском ядерном потенциале. 21 июня 1957 года он был арестован, назвался именем своего друга и сослуживца — Рудольфом Абелем, и категорически отказался от сотрудничества. Был приговорен к 32 годам каторги и отбывал заключение в Атланте.

Реклама

Пилот Пауэрс — сын шахтеров — должен был лететь на войну в Корею, но из-за приступа аппендицита попал в ЦРУ, где его привлекли к программе использования самолетов-разведчиков U-2. Самолет Пауэрса был сбит над Свердловском во время разведывательной съемки. Власти США утверждали, что летчик «заблудился», а самолет проводил метеорологические исследования.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 14900 EUR
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 1200 EUR

reklama.vesti.lv

Более 150 предложений за несколько дней: учитесь искать работу! Wo&Men

Более 150 предложений за несколько дней: учитесь искать работу!

Итальянец превратил панорамы Google Maps в путешествие Hi-Tech

Итальянец превратил панорамы Google Maps в путешествие

Уфологи утверждают, что канадские военные сбили НЛО Hi-Tech

Уфологи утверждают, что канадские военные сбили НЛО

Вот что должны есть люди, которые не могут бросить курить! Wo&Men

Вот что должны есть люди, которые не могут бросить курить!

Назван возраст максимальной сексуальной смелости: вы удивитесь! Wo&Men

Назван возраст максимальной сексуальной смелости: вы удивитесь!

TVNET спрашивает

Сколько языков ты знаешь? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры,Центр
Сдают Квартиры,Центр 430 EUR
Продают Квартиры, Саулкрасти
Продают Квартиры, Саулкрасти 155 000 EUR
Продают Земля, Бабите
Продают Земля, Бабите 22 800 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 180 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
КООРДИНАТОРА ПО МАРКЕТИНГУ
КООРДИНАТОРА ПО МАРКЕТИНГУ
TEHNISKO DIREKTORU
TEHNISKO DIREKTORU
PIEGĀDES ĶĒDES KONTROLIERIS(-E) ...
PIEGĀDES ĶĒDES KONTROLIERIS(-E) ...
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 