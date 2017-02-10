Самому известному в мире «шпионскому обмену» исполнилось 55 лет

Ровно 55 лет назад на границе «двух Германий» США и СССР заключили историческую сделку — обмен советского разведчика Рудольфа Абеля на американского летчика Фрэнсиса Пауэрса, самолет которого был сбит над Свердловском во время разведывательной съемки.

Обмен произошел на мосту Глиникер-Брюкке, соединяющим Берлин и Потсдам и в то же время разделяющим Германскую Демократическую Республикую (ГДР) с Западной Германией. Режиссер Стивен Спилберг, снимая фильм об этих событиях, назовет его «Шпионский мост». Главную роль в картине исполнит Том Хэнкс, а советского разведчика сыграет британец Дэвид Марк Райлэнс, награжденный «Оскаром» за эту работу.

Полковник Рудольф Иванович Абель был советским разведчиком немецкого происхождения по имени Вильям Генрихович Фишер. Его родители были убежденными коммунистами. Он работал в США с 1948 года, выявляя, в том числе, вероятность военного конфликта с СССР и подробности об американском ядерном потенциале. 21 июня 1957 года он был арестован, назвался именем своего друга и сослуживца — Рудольфом Абелем, и категорически отказался от сотрудничества. Был приговорен к 32 годам каторги и отбывал заключение в Атланте.

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Пилот Пауэрс — сын шахтеров — должен был лететь на войну в Корею, но из-за приступа аппендицита попал в ЦРУ, где его привлекли к программе использования самолетов-разведчиков U-2. Самолет Пауэрса был сбит над Свердловском во время разведывательной съемки. Власти США утверждали, что летчик «заблудился», а самолет проводил метеорологические исследования.