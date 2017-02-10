Трамп поблагодарил президента Литвы

Даля Грибаускайте
 

Даля Грибаускайте. Фото: PETRAS MALUKAS / AFP

Президент США Дональд Трамп написал в послании президенту Литвы Дале Грибаускайте, что уважает ее поддержку территориальной целостности Украины. Об этом говорится в опубликованном письме на сайте посольства США в Литве.

«Ваша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, как и усилия по диверсификации энергетики, продвигают нашу общую цель усилить безопасность в Европе и регионе», — написал Трамп.

Также американский президент назвал Литву ценным союзников в альянсе НАТО и отметил ее усилия в обеспечении безопасности в мире.

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Ранее глава МИД Украины назвал «классным» телефонный разговор Трампа и президента Украины Петра Порошенко.


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