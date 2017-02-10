В ДНР сообщили о второй версии гибели Гиви

Следствие по делу о гибели командира батальона «Сомали» Михаила Толстых рассматривает версию о закладке взрывного устройства в его кабинете. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

«Следственными органами в настоящее время рассматриваются две версии теракта. Первая — это применение РПО (реактивного пехотного огнемета — прим. «Ленты.ру») «Шмель», и вторая — подрыв взрывного устройства», — приводит агентство слова собеседника.

Днем ранее сообщалось, что правоохранительные органы ДНР вышли на след заказчиков убийства Толстых. По словам источника в силовых структурах, заказчики убийства находятся в Киеве, исполнителями были украинские диверсанты.

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8 февраля замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил о наличии косвенных доказательств того, что убийство Гиви организовали украинские спецслужбы.

Михаил Толстых был убит 8 февраля в своем кабинете на базе «Сомали» недалеко от Донецка. Первоначально сообщалось, что помещение было обстреляно из реактивного огнемета «Шмель». В Донецке назвали произошедшее терактом.

Толстых был одним из самых известных командиров ополчения Донбасса. Во главе «Сомали» он участвовал в боях за Славянск, Иловайск, аэропорт Донецка.

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