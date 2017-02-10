В ДНР сообщили о второй версии гибели Гиви

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Следствие по делу о гибели командира батальона «Сомали» Михаила Толстых рассматривает версию о закладке взрывного устройства в его кабинете. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

«Следственными органами в настоящее время рассматриваются две версии теракта. Первая — это применение РПО (реактивного пехотного огнемета — прим. «Ленты.ру») «Шмель», и вторая — подрыв взрывного устройства», — приводит агентство слова собеседника.

Днем ранее сообщалось, что правоохранительные органы ДНР вышли на след заказчиков убийства Толстых. По словам источника в силовых структурах, заказчики убийства находятся в Киеве, исполнителями были украинские диверсанты.

Реклама

8 февраля замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил о наличии косвенных доказательств того, что убийство Гиви организовали украинские спецслужбы.

Михаил Толстых был убит 8 февраля в своем кабинете на базе «Сомали» недалеко от Донецка. Первоначально сообщалось, что помещение было обстреляно из реактивного огнемета «Шмель». В Донецке назвали произошедшее терактом.

Толстых был одним из самых известных командиров ополчения Донбасса. Во главе «Сомали» он участвовал в боях за Славянск, Иловайск, аэропорт Донецка.

Еще по этой теме
В ДНР обещают наказать убийц Гиви «по законам военного времени»

В ДНР обещают наказать убийц Гиви «по законам военного времени»

В Кремле отреагировали на убийство Гиви

В Кремле отреагировали на убийство Гиви

В ДНР установили заказчиков убийства Гиви

В ДНР установили заказчиков убийства Гиви


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 13000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 730 EUR

reklama.vesti.lv

Более 150 предложений за несколько дней: учитесь искать работу! Wo&Men

Более 150 предложений за несколько дней: учитесь искать работу!

Итальянец превратил панорамы Google Maps в путешествие Hi-Tech

Итальянец превратил панорамы Google Maps в путешествие

Названы лучшие дебюты поп-певиц всех времен Showbiz

Названы лучшие дебюты поп-певиц всех времен

Уфологи утверждают, что канадские военные сбили НЛО Hi-Tech

Уфологи утверждают, что канадские военные сбили НЛО

Вот что должны есть люди, которые не могут бросить курить! Wo&Men

Вот что должны есть люди, которые не могут бросить курить!

TVNET спрашивает

Сколько языков ты знаешь? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры,Центр
Сдают Квартиры,Центр 430 EUR
Продают Квартиры, Саулкрасти
Продают Квартиры, Саулкрасти 155 000 EUR
Продают Земля, Бабите
Продают Земля, Бабите 22 800 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 180 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
LOĢISTIKAS PLĀNOTĀJS/-A
LOĢISTIKAS PLĀNOTĀJS/-A
BIROJA ADMINISTRATORI/-U
BIROJA ADMINISTRATORI/-U
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 