Путин выбрал неожиданное место для встречи с Трампом

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Президент России Владимир Путин объявил о своей готовности к встрече с американским лидером Дональдом Трампом. По словам главы российского государства, такая встреча могла бы состояться в столице Словении – Любляне.

Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Словении Борутом Пахором. «Я хотел бы поблагодарить за готовность Словении организовать такую встречу. Мы к ней готовы», – сказал глава российского государства. При этом стоит отметить, что ранее словенская сторона уже предлагала содействие в организации встречи глав России и США.

Владимир Путин подчеркнул, что тихая и спокойная Любляна – это замечательное место для ведения серьезных переговоров. «Но это зависит не только от нас, а от целого ряда обстоятельств, текущих дел», – добавил он.

Президент России поблагодарил своего словенского коллегу за желание организовать встречу с Дональдом Трампом на высшем уровне.

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Что касается встречи Путина с Пахором, то она оказалась весьма продуктивной. Стороны подписали ряд договоров в различных сферах. Так, оба лидера поставили свои подписи под соглашением о взаимодействии в сфере противодействия легализации полученных преступным путем доходов. Кроме того, Минприроды России и Министерство сельского, лесного хозяйства и продовольствия Словении заключили меморандум о сотрудничестве в области лесного хозяйства. Также подписаны соглашения о развитии двухсторонних связей в области туризма.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили ряд важных международных проблем, в том числе ситуацию на Украине. Президент России проинформировал своего словенского коллегу о ситуации в этой стране, а также подчеркнул безальтернативность минских соглашений для урегулирования ситуации на Донбассе. В свою очередь, Пахор призвал стороны конфликта прекратить боевые действия и понадеялся на скорое восстановление добрых отношений между Россией и Евросоюзом.

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