В Иране сотни тысяч человек вышли на антиамериканский марш

 

Фото: AP/Scanpix

Несколько сотен тысяч иранцев вышли на демонстрацию в День исламской революции, темой которого стали жесткая антиамериканская риторика и выражение поддержки иранскому духовному лидеру Али Хаменеи, сообщает Reuters.

Повсеместно в колонне шедших по центру Тегерана людей можно было видеть баннеры с надписью «Смерть Америке!» и чучела, которым придали черты президента США Дональда Трампа.

«Америка и Трамп не могут сделать ни черта. Мы готовы пожертвовать жизнью ради нашего лидера!» — заявил один из демонстрантов.

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Присутствовавший на митинге оркестр военной полиции Ирана исполнял традиционные иранские революционные песни.

Ранее аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран 10 февраля ответит на угрозы со стороны Дональда Трампа.

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