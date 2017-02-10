Турция: Россия знала о местоположении военных

Генштаб ВС Турции опроверг информацию о том, что военные, погибшие в результате ошибочного удара российских ВКС, не должны были находиться в месте операции военных РФ. В Анкаре утверждают, что турецкие военные не меняли дислокации на протяжении десяти суток. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ВКС нанесли авиаудар по координатам, переданным Турцией.

В турецкой армии также подчеркнули, что попавшие под обстрел военные за сутки до инцидента докладывали о своем местоположении командованию. Их координаты также были переданы российскому военному атташе в Анкаре и на базу Хмеймим.

Ранее в СМИ появились предположения о том, что

самолеты ВКС РФ действовали в плановом режиме, а причиной инцидента могли стать несогласованные действия турецкого командования.

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При этом координаты целей для нанесения ударов ВКС РФ утром 9 февраля в Эль-Бабе были заранее согласованы по линии генштабов России и Турции и командования авиационных группировок двух стран на основе данных космической и агентурной разведки.

Сразу же после первых сообщений об инциденте в районе Эль-Баба состоялся телефонный разговор президентов РФ Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Российский лидер выразил скорбь и принес соболезнования в связи с гибелью турецких военных. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов также выразил соболезнования турецкому коллеге генералу Хулуси Акару.

Позже источник ТАСС в Генштабе Турции сообщил, что извинения российской стороны в связи с инцидентом в Эль-Бабе приняты. «Были проведены необходимые контакты с российской стороной на уровне президента и премьера. Турецкая сторона с удовлетворением встретила ту позицию, которую РФ заняла с самого начала, когда произошел инцидент», - заявил собеседник агентства.

Также источник сообщил, что Турция и Россия создадут комиссию, целью которой будет предотвращение подобных ситуаций в будущем. Стоит отметить, что 12 января этого года российские и турецкие военные подписали в Москве меморандум о предотвращении инцидентов в ходе операций в воздушном пространстве Сирии. Документ определяет механизмы координации и взаимодействия авиации ВКС России и ВВС Турции при нанесении ударов по объектам террористов.

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