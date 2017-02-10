На берег в Британии выбросило 360 кг кокаина

В графстве Норфолк на востоке Англии на пляже Северного моря случайный прохожий нашел мешки, в которых было 360 кг кокаина. Оказалось, что наркотики выбросило из воды прибоем.

По данным РИА Новости, национальное агентство по борьбе с преступностью намерено провести масштабное расследование, чтобы установить происхождение кокаина и его поставщиков.

По оценке властей, если бы наркодилеры смогли привести замысел в исполнение, они заработали бы около 50 миллионов фунтов стерлингов.

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