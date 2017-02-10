На берег в Британии выбросило 360 кг кокаина

В графстве Норфолк на востоке Англии на пляже Северного моря случайный прохожий нашел мешки, в которых было 360 кг кокаина. Оказалось, что наркотики выбросило из воды прибоем.
По данным РИА Новости, национальное агентство по борьбе с преступностью намерено провести масштабное расследование, чтобы установить происхождение кокаина и его поставщиков.
По оценке властей, если бы наркодилеры смогли привести замысел в исполнение, они заработали бы около 50 миллионов фунтов стерлингов.
BREAKING Cocaine worth £50 MILLION washes up on Norfolk beach. https://t.co/PZPAtzftQ1 pic.twitter.com/zEbe2BTWeo— Report UK (@ReportUK) 10 February 2017