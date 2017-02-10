Премьер-министр Польши доставлена в больницу после ДТП в Освенциме

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Автомобиль из кортежа премьер-министра Польши Беаты Шидло попал в аварию в городе Освенциме, расположенном под Краковом. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает Reuters. Глава правительства страны госпитализирована.

В кортеж главы правительства врезался Fiat Cinquecento, выезжавший со второстепенной дороги. Он врезался во второй автомобиль колонны, в котором находилась Шидло. В результате ее автомобиль съехал на обочину, передает TVN 24.

Шидло была доставлена в больницу для осмотра. Врачи диагностировали у нее ушибы. Также травму получил сотрудник охраны премьера. Предположительно, он сломал ногу.

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