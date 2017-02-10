ОБСЕ: Бои в Донбассе могут возобновиться в любой момент

 

Фото: Mikhail Sokolov/TASS/Scanpix

Deutsche Welle


Войска сторон конфликта на востоке Украины стоят в непосредственной близости друг от друга, что чревато повторной эскалацией, заявил представитель ОБСЕ. Он обвинил обе стороны в нарушениях перемирия.

Обе стороны вооруженного конфликта на востоке Украины несут ответственность за нанесение увечий мирным жителям и убийства граждан, заявил на пресс-конференции в Киеве в пятницу, 10 февраля, заместитель главы Специальной мониторинговой миссии Организации по безопансости и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине Александр Хуг на фоне нового витка эскалации конфликта.

Обе стороны нарушают договоренности о выводе оружия из "зоны безопасности" и продолжают использовать это оружие, подчеркнул Хуг. За неделю до этого ОБСЕ зафиксировала беспрецедентное количество обстрелов на востоке Украины за период с начала 2016 года. "На прошлой неделе число случаев нарушений режима тишины, зафиксированных СММ, почти утроилось. Количество обстрелов из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов, танков и артиллерии - увеличилось в шесть раз. Из них более 40 процентов - выстрелы РСЗО "Град", - сообщил замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Реклама

Он указал на использование реактивных систем залпового огня и их расположение в «зоне безопасности» с обеих сторон. По данным наблюдателей миссии, в результате обстрелов пострадали 38 мирных жителей, 8 из них погибли.

Александр Хуг отметил, что для ОБСЕ эскалация «не стала неожиданностью», учитывая чрезвычайную близость позиций на многих участках, особенно в районе Авдеевки-Ясиноватой, и присутствие тяжелого вооружения в «зоне безопасности». Неделей ранее наблюдатели ОБСЕ зафиксировали не менее 106 единиц запрещенного вооружения, включая РСЗО, в зоне, из которой оно должно быть отведено, сообщил Хуг. Он напомнил, что применение «Градов» абсолютно недопустимо, поскольку часто приводит к жертвам среди гражданского населения.

Бои могут возобновиться в любой момент

По словам Александра Хуга, в течение предшествовавших пресс-конференции дней бои утихли, но могут возобновиться в любой момент, так как стороны остаются в опасной близости друг к другу. «Они буквально видят друг друга и могут вести друг по другу огонь из стрелкового оружия, - сообщил Хуг. - Это неизбежно ведет к эскалации». Он призвал Киев и сепаратистов развести позиции и отвести тяжелое вооружение в соответствующие места.

12 февраля 2015 года в Минске было заключено соглашение о перемирии на востоке Украины. Лидеры Украины, Германии, Франции и России договорились о прекращении огня и об отводе тяжелых вооружений от линии соприкосновения между украинской армией и пророссийскими сепаратистами. С тех пор сообщения ОБСЕ и противоборствующих сторон о нарушениях режима прекращения огня поступали практически ежедневно. По данным ООН, в результате конфликта погибли около 10 тысяч человек.

Еще по этой теме
В Киеве назвали число убитых в Донбассе

В Киеве назвали число убитых в Донбассе

Тимошенко потребовала ввести в Донбассе военное положение

Тимошенко потребовала ввести в Донбассе военное положение

Путин обсудил с Меркель ситуацию в Донбассе

Путин обсудил с Меркель ситуацию в Донбассе


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Jūrmala, 219900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 49000 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 187299 EUR

reklama.vesti.lv

Наконец выяснили, чем же белый iPhone лучше черного! Hi-Tech

Наконец выяснили, чем же белый iPhone лучше черного!

Ани Лорак засветила пышный бюст в откровенном костюме Showbiz

Ани Лорак засветила пышный бюст в откровенном костюме

Назван возраст максимальной сексуальной смелости: вы удивитесь! Wo&Men

Назван возраст максимальной сексуальной смелости: вы удивитесь!

Итальянец превратил панорамы Google Maps в путешествие Hi-Tech

Итальянец превратил панорамы Google Maps в путешествие

Более 150 предложений за несколько дней: учитесь искать работу! Wo&Men

Более 150 предложений за несколько дней: учитесь искать работу!

Украина

TVNET спрашивает

Сколько языков ты знаешь? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры,Центр
Сдают Квартиры,Центр 430 EUR
Продают Квартиры, Саулкрасти
Продают Квартиры, Саулкрасти 155 000 EUR
Продают Земля, Бабите
Продают Земля, Бабите 22 800 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 180 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJU
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJU
NODOKĻU MENEDŽERIS/-E
NODOKĻU MENEDŽERIS/-E
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS MENED ...
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS MENED ...
PĀRDOŠANAS INŽENIERI (INDUSTRI ...
PĀRDOŠANAS INŽENIERI (INDUSTRI ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 