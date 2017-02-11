Могерини призвала США не вмешиваться в политику ЕС

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что США не следует вмешиваться в политику ЕС, передает AFP.
- Могерини констатировала рост антисемитизма в Европе 26 января 2017 г.
- Могерини - Трампу о распаде ЕС: Мы сплотимся 16 января 2017 г.
- Могерини назвала возможные сферы объединения России и ЕС против США 15 декабря 2016 г.
- Могерини: Британия потеряет от Brexit больше, чем ЕС 28 июня 2016 г.
«Мы не вмешиваемся в политику США. И европейцы рассчитывают, что Америка также не будет вмешиваться в политику Европы», - сказала она.
Могерини добавила, что ЕС не прекратит свое существование, и в последнее время единство блока становится все более очевидным.
«Европейцы считают и верят, что их интересы лучше защищены в ЕС», - отметила она.
Ранее Могерини прокомментировала слова Дональда Трампа, предположившего, что ЕС ждет распад. «ЕС сплотится, и мы будем вместе. Я в этом уверена на 100 процентов», - сказала она.