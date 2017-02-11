Могерини призвала США не вмешиваться в политику ЕС

Федерика Могерини
 

Федерика Могерини. Фото: REUTERS/Scanpix

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что США не следует вмешиваться в политику ЕС, передает AFP.

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«Мы не вмешиваемся в политику США. И европейцы рассчитывают, что Америка также не будет вмешиваться в политику Европы», - сказала она.

Могерини добавила, что ЕС не прекратит свое существование, и в последнее время единство блока становится все более очевидным.

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«Европейцы считают и верят, что их интересы лучше защищены в ЕС», - отметила она.

Ранее Могерини прокомментировала слова Дональда Трампа, предположившего, что ЕС ждет распад. «ЕС сплотится, и мы будем вместе. Я в этом уверена на 100 процентов», - сказала она.


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