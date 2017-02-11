Трамп назвал «позорным» решение суда по его указу о запрете на иммиграцию

Апелляционный суд поддержал запрет на исполнение указа президента США об отказе на въезд в страну граждан семи государств

Еще по этой теме Суд отклонил запрос о восстановлении иммиграционного указа Трампа 5 февраля 2017 г.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение окружного апелляционного суда продлить действие запрета на его указ по проблеме иммиграции из семи мусульманских стран.

«Это позорное решение!» – заявил американский президент.

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Ранее сообщалось, что апелляционный суд поддержал запрет на исполнение указа президента США об отказе на въезд в страну граждан семи государств с преимущественно мусульманским населением.

«Вместо предоставления доказательств, требующих принятия такого указа, администрация заняла позицию, в соответствии с которой мы не должны даже рассматривать решение президента. Мы не согласны», – говорится в решении суда.

Министерство юстиции сообщило, что намерено оспаривать решение апелляционного суда. Наблюдатели не исключают, что разбирательство может быть передано в Верховный суд.

Ранее Трамп подписал указ, ограничивающий на 120 дней прием новых беженцев, а также запрещающий выдачу въездных виз гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Суд в Сиэтле ввел запрет на реализацию указа, администрация попыталась оспорить запрет в апелляционном суде.

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