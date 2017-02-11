Во Франции задержаны подозреваемые в подготовке теракта с участием смертника

Во французском городе Монпелье (центр региона Окситания, юг страны) сотрудники антитеррористического управления полиции задержали четверых подозреваемых в подготовке теракта. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает BFMTV.

В состав группы входили трое мужчин и 16-летняя девушка. В ходе обыска полицейские изъяли небольшое количество пероксида ацетона (вещество известное под названием «Мать сатаны»), а также ингредиенты, необходимые для производства взрывчатки кустарным способом.

Как предполагают следователи в качестве смертника планировалось задействовать 22-летнего молодого человека, который является женихом участницы группы.

Теракт должен был состояться вскоре после свадьбы, а затем девушка планировала уехать в Сирию и получить там статус «вдовы мученика». Подразумевается, что на территориях, контролируемых боевиками террористической группировкой «Исламское государство» вдове смертника полагается солидная денежная выплата.

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Еще один участник группы был «куратором» будущих супругов, а также поддерживал связь с координаторами в Сирии. Роль четвертого подозреваемого пока не установлена.

«Мы стоим перед лицом очень серьезной террористической опасности», — заявил в связи с задержанием группы премьер-министр Франции Бернар Казнев.

3 февраля, вооруженный мачете мужчина, совершил нападение на одного из военнослужащих из состава армейского патруля, охранявшего здание Лувра в Париже. Солдат получил повреждения, его товарищи открыли огонь по злоумышленнику, который был тяжело ранен. Власти расценили атаку как теракт.