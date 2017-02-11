На Филиппинах произошло мощное землетрясение, есть жертвы

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Igor / Sputnik

По предварительным данным четыре человека погибли и более ста ранены.

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли четыре человека, передает Reuters.

По предварительным данным, более 100 человек получили ранения. Повреждены здания, инфраструктура, во многих местах нет электричества. Землетрясение произошло на глубине 11 км, его эпицентр был в 14 км к северо-западу от города Суригао. Кроме того, из-за трещины на взлетно-посадочной полосе был закрыт единственный местный аэропорт. Ранее сообщалось, что 10 января на юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,3.

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