СМИ: в РФ задержали 47 украинцев за наркоторговлю

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

МИД Украины проверяет данную информацию.

В Москвоской области управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с ФСБ ликвидировало международный наркосиндикат «ХимПром» с годовым оборотом более 2 млрд рублей,

в результате спецоперации задержаны 67 человек, 47 из которых - граждане Украины,

сообщил ТАСС со ссылкой на представителя МВД РФ Ирину Волк.

По ее словам, в 2015 году лицами, находящимися в Украине, для организации сбыта наркотических средств на территории РФ, был организован интернет-магазин «ХимПром», который размещал информацию о видах, ценах и способах приобретения наркотиков. Волк заявила, что «для вербовки участников наркогруппировки в украинских СМИ массово размещались

объявления с предложениями о приеме на высокооплачиваемую работу в качестве курьеров или экспедиторов на территории РФ,

вербовочные пункты располагались в Киеве».

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Также она сообщила, что нанимаемым лицам выдавались банковские карты, оформленные на подставных лиц, фиктивные паспорта и водительские удостоверения граждан РФ с признаками подделки, а также телефоны с установленными интернет-мессенджерами, по которым они получали указания от организаторов наркогруппировки.

По словам Волк, в ходе спецоперации были ликвидированы 3 лаборатории «ХимПрома» в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах Московской области, пресечена логистическая деятельность структурных подразделений группировки, которые доставляли в 14 регионов России особо крупные партии наркотиков в специально оборудованных тайниках в машинах, установлены места расположения оптовых складов в 10 регионах РФ.

В свою очередь представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич заявил, что

обнародованная информация требует официального подтверждения.

«Посольство Украины в РФ обратилось к МИД России и следственному департаменту МВД РФ с запросом подтвердить информацию о наличии среди задержанных граждан Украины, состав инкриминируемых им преступлений, место содержания и намерено предоставить адвоката», - сообщил Кирилич.

Также он подчеркнул, что анализ задержанных и осужденных в РФ граждан Украины по обвинению в сбыте наркотиков свидетельствует о заметном росте количественного показателя задержанных украинцев. «По имеющейся информации, есть основания полагать, что существуют устойчивые схемы по ввозу граждан Украины в РФ при посредничестве ряда структур, которые выдают себя за агенства по подбору персонала для работы в России. С этой целью они размещают соответствующие объявления на улицах, в метро, печатных СМИ, прежде всего региональных», - заявил Кирилич. МИД предостерегает украинцев от принятия решений в поиске работы путем договоренности с непроверенными или сомнительными посредниками.

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