Генштаб Турции сообщил о ликвидации 43 террористов на севере Сирии

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

За 172-й день операции «Щит Евфрата», которую ВС Турции проводят на севере Сирии, уничтожены 245 объектов ИГ (группировка «Исламское государство», запрещеноа в РФ), ликвидированы 43 террориста. Об этом говорится в сводке ВС Турции, передает «Анадолу».

Как сообщается, с начала операции «Щит Евфрата» в Сирии от террористов очищена территория площадью 1880 квадратных километров, на которой расположены 228 населенных пунктов, уничтожены 2 156 террористов.

Операция «Щит Евфрата» началась 24 августа. В рамках операции Турция намеревается очистить приграничные районы страны от террористов, обеспечить доставку гуманитарной помощи и оказать поддержку международной миссии по борьбе с ИГ.

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