Украинский президент рассказал об успешных испытаниях нового ракетного вооружения

Петр Порошенко
 

Петр Порошенко. Фото: REUTERS/Scanpix

Украинский президент Петр Порошенко рассказал о новой разработке «Укроборонпрома» — ракетном вооружении для Военно-воздушных сил Украины.

На производстве были созданы «ракеты калибром 57-мм», написал Порошенко на своей странице в Facebook. По его словам, вооружение «предназначено для поражения наземных целей» и спроектировано для размещения на «ударных вертолетах и самолетах».

«Во время успешных испытаний экипаж вертолета, который, кстати, оснащен новыми двигателями, а также станцией оптико-электронного подавления «Адрос», попал в заданные цели», — рассказал президент, отметив, что новому вооружению требуется «только полсекунды, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет». «Хорошая работа, ребята!» — отметил Порошенко.

Реклама

На его странице также есть видеозапись с испытаний оружия.

Еще по этой теме
СМИ узнали, о чем Трамп говорил с Порошенко по телефону

СМИ узнали, о чем Трамп говорил с Порошенко по телефону

Порошенко похвастался новой ракетой

Порошенко похвастался новой ракетой


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Alderi, 275000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 56000 EUR

reklama.vesti.lv

Итальянец превратил панорамы Google Maps в путешествие Hi-Tech

Итальянец превратил панорамы Google Maps в путешествие

Уфологи утверждают, что канадские военные сбили НЛО Hi-Tech

Уфологи утверждают, что канадские военные сбили НЛО

Отпад-зрелище! Россиянка рвет блузки нереально пышной грудью Wo&Men

Отпад-зрелище! Россиянка рвет блузки нереально пышной грудью

Вот что должны есть люди, которые не могут бросить курить! Wo&Men

Вот что должны есть люди, которые не могут бросить курить!

Естественная Красота Юлии Ковальчук привела фанатов в восхищение Showbiz

Естественная Красота Юлии Ковальчук привела фанатов в восхищение

TVNET спрашивает

Планируете ли Вы праздновать День святого Валентина? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры,Центр
Сдают Квартиры,Центр 430 EUR
Продают Квартиры, Саулкрасти
Продают Квартиры, Саулкрасти 155 000 EUR
Продают Земля, Бабите
Продают Земля, Бабите 22 800 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 180 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 