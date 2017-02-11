Украинский президент рассказал об успешных испытаниях нового ракетного вооружения

Украинский президент Петр Порошенко рассказал о новой разработке «Укроборонпрома» — ракетном вооружении для Военно-воздушных сил Украины.

На производстве были созданы «ракеты калибром 57-мм», написал Порошенко на своей странице в Facebook. По его словам, вооружение «предназначено для поражения наземных целей» и спроектировано для размещения на «ударных вертолетах и самолетах».

«Во время успешных испытаний экипаж вертолета, который, кстати, оснащен новыми двигателями, а также станцией оптико-электронного подавления «Адрос», попал в заданные цели», — рассказал президент, отметив, что новому вооружению требуется «только полсекунды, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет». «Хорошая работа, ребята!» — отметил Порошенко.

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На его странице также есть видеозапись с испытаний оружия.

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