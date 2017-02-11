Петербургского патологоанатома задержали за убийство транссексуала

Петербуржец с медицинским образованием подозревается в том, что 6 февраля зарезал мужчину, образ жизни которого не одобрял. Предполагаемый преступник задержан. По информации «КП», он оказался рецидивистом.

Как предполагают правоохранители, 41-летний патологоанатом пятью ударами ножа убил 32-летнего транссексуала. Нападение произошло в квартире на улице Бабушкина, в которой и проживала жертва преступления.

Выяснилось, что возможный убийца был судим четыре раза. «Начал он еще в конце 90-х — с побоев, вымогательства и кражи. Первый срок — 11 лет тюрьмы. Уже за решеткой судили повторно. Позже он получил еще два срока — в том числе за похищение велосипеда», — пишет издание, отмечая, что до убийства учившийся ранее на патологоанатома подозреваемый провел на свободе меньше месяца.

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Теперь ему грозит еще более серьезное наказание.

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