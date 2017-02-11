Петербургского патологоанатома задержали за убийство транссексуала

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Петербуржец с медицинским образованием подозревается в том, что 6 февраля зарезал мужчину, образ жизни которого не одобрял. Предполагаемый преступник задержан. По информации «КП», он оказался рецидивистом.

Как предполагают правоохранители, 41-летний патологоанатом пятью ударами ножа убил 32-летнего транссексуала. Нападение произошло в квартире на улице Бабушкина, в которой и проживала жертва преступления.

Выяснилось, что возможный убийца был судим четыре раза. «Начал он еще в конце 90-х — с побоев, вымогательства и кражи. Первый срок — 11 лет тюрьмы. Уже за решеткой судили повторно. Позже он получил еще два срока — в том числе за похищение велосипеда», — пишет издание, отмечая, что до убийства учившийся ранее на патологоанатома подозреваемый провел на свободе меньше месяца.

Реклама

Теперь ему грозит еще более серьезное наказание.

Еще по этой теме
Москвич из ревности вытолкнул приятеля из окна 14-го этажа

Москвич из ревности вытолкнул приятеля из окна 14-го этажа


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 76580 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 81100 EUR
Земля
Земля, Rīga, 23500 EUR

reklama.vesti.lv

Естественная Красота Юлии Ковальчук привела фанатов в восхищение Showbiz

Естественная Красота Юлии Ковальчук привела фанатов в восхищение

Названы лучшие фильмы и сериалы для наркоманов Showbiz

Названы лучшие фильмы и сериалы для наркоманов

Лолита поразила лицом после пластики Wo&Men

Лолита поразила лицом после пластики

Итальянец превратил панорамы Google Maps в путешествие Hi-Tech

Итальянец превратил панорамы Google Maps в путешествие

Паулина Андреева опубликовала «беременное» фото в Instagram Showbiz

Паулина Андреева опубликовала «беременное» фото в Instagram

Происшествия и ЧП

TVNET спрашивает

Планируете ли Вы праздновать День святого Валентина? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры,Центр
Сдают Квартиры,Центр 430 EUR
Продают Квартиры, Саулкрасти
Продают Квартиры, Саулкрасти 155 000 EUR
Продают Земля, Бабите
Продают Земля, Бабите 22 800 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 180 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 