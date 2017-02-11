Бывший замглавы генштаба Украины умер на рабочем месте

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Руководитель Национального университета обороны, экс-первый замначальника Генштаба ВСУ генерал-полковник Геннадий Воробьев внезапно умер на рабочем месте. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook в субботу. Он напомнил, что Воробьев отказался направить армию на подавление митингующих на Майдане Незалежности в центре Киева, а также участвовал в разработке военных операций на самых горячих участках боев с сепаратистами.

Причина смерти не уточняется.

Порошенко назвал Воробьева выдающимся военным деятелем современной Украины: «Геннадий Воробьев отказался посылать военных против Майдана, участвовал в разработке многих военных операций, в том числе под Дебальцево, будучи первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил в целом более двух лет войны прослужил Украине непосредственно на передовой». (Цитата по «Украинской правде».)

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Геннадий Воробьев (1961 года рождения) с 18 ноября 2009 года в 17 января 2014 года был командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. С 16 февраля 2014 года до 21 мая 2016 года был первым заместителем начальника Генерального штаба ВСУ. С 21 мая 2016 года - и.о. руководителя Национального университета обороны Украины им. Черняховского.



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