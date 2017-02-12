В бельгийском картинг-центре почти 70 человек отравились угарным газом

Почти 70 человек пострадали от отравления угарным газом в картинг-центре в Бельгии. Об этом сообщает в субботу, 11 февраля, газета Le Soir.

Инцидент произошел около 20:00 по местному времени в городе Вавр в картинг-центре WiK, официальное открытие которого было запланировано на 14 февраля. По предварительным данным, причиной ЧП стала поломка в системе вентиляции. На то, что воздух стал «непригоден для дыхания», обратили внимание некоторые зрители.

Состояние пяти пострадавших оценивается как тяжелое, еще 12 — как средней тяжести, у 50 человек легкое отравление. Пострадавшие направлены в различные больницы. Всего в момент происшествия в помещении находились около 150 посетителей.

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На месте инцидента работают пожарные и спасатели. Прокуратура провинции Валлонский Брабант начала расследование, которое должно установить, работала ли в картинг-центре, система предупреждения о технических неисправностях.

30 января в загородном доме в немецком местечке Арнштейн в Баварии были обнаружены тела шести молодых людей в возрасте 18-19 лет, которые участвовали в вечеринке. По данным следователей, погибшие разжигали в доме дровяной камин, предположительно, причиной смерти стало отравление угарным газом.