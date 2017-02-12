В Туркмении начались выборы президента

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Выборы президента начались в воскресенье, 12 февраля, в Туркмении. Об этом сообщает РИА Новости.

Свыше 2,5 тысяч избирательных участков открылось в Туркмении в 07:00 по местному времени, голосование продлится до 19:00. Еще 39 участков будут работать при дипмиссиях республики за рубежом.

Проголосовать смогут 3,22 миллиона человек, порог явки на выборах отсутствует — они будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей. Победителем станет кандидат, набравший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

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На пост президента претендуют девять кандидатов — наибольшее число за всю историю выборов в Туркмении. Фаворитом считается действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов. Его соперниками являются кандидат от Партии промышленников и предпринимателей Бекмырат Аталыев, представитель Аграрной партии Дурдыгылыч Оразов, а также шесть кандидатов, выдвинутых инициативными группами граждан, передает «Интерфакс».

Согласно новой конституции Туркменистана, принятой в сентябре 2016 года, срок президентских полномочий продлен с пяти до семи лет. При этом также отменен возрастной порог в 70 лет для участия в выборах главы государства.

Гурбангулы Бердымухамедов занимает пост президента Туркмении с 2007 года.

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