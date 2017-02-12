Cоциологи США сообщили о наихудшем с 2008 года отношении россиян к НАТО

Доля граждан России, относящихся негативно к НАТО, достигла своего максимума c 2008 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного американским институтом общественного мнения Gallup.

«67 процентов россиян в 2016 году, по сравнению с 29 процентами в 2012 году, считали НАТО угрозой, это является максимальным показателем, зафиксированным Gallup с тех пор, как он начал отслеживать взгляды россиян на НАТО в 2008 году», — сообщили авторы исследования.

Доля россиян, рассматривающих Североатлантический альянс в качестве защиты, составила всего 3 процента, еще 20 процентов не считают НАТО ни угрозой, ни защитой.

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По данным Gallup, высока доля считающих НАТО угрозой и в Белоруссии — 54 процента.

В институте также отметили рост числа тех, кто негативно относится к НАТО, на Украине, в Казахстане, Киргизии, Молдове, Армении и Таджикистане.

Доля украинцев, рассматривающих альянс в качестве угрозы, выросла с 20 процентов в 2014 году до 35 процентов в 2016-м. Как полагают авторы опроса, такая ситуация связана с усталостью граждан Украины от конфликта на востоке страны, а также от сложной ситуации в экономике и роста уровня преступности. «Не видя ясного пути окончания конфликта, украинцы могут потерять веру в способность НАТО помочь им в этом кризисе», — предупредили в Gallup.