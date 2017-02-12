КНДР запустила баллистическую ракету; Трамп пообещал принять меры

Запущенная Северной Кореей ракета не была межконтинентальной, тест которой в новогоднем обращении грозился провести глава страны Ким Чен Ын.

Нынешнее испытание было запуском ракеты средней дальности, и он был неудачным, объявили в США. Произошло это во время визита премьера Японии Синдзо Абэ во Флориду. На совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом Абэ запуск осудил, а Трамп пообещал главному союзнику в неспокойном регионе всемерную поддержку. В Белом доме заявили, что примут некие меры, которые не приведут к росту напряженности на Корейском полуострове.

Запуск стал первым за последние четыре месяца и первым, на который придется реагировать новой американской администрации во главе с Трампом, отмечает Reuters.

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Южнокорейские военные сообщили ранее, что баллистическая ракета, пущенная КНДР в воскресенье рано утром, преодолела расстояние в 500 км. В Японии дальность полета оценили в 350 км. Запуск был произведен в сторону Японского моря, ракета не достигла исключительной экономической зоны Японии. Стратегическое командование США в распространенном заявлении отметило, что пуск северокорейской ракеты не угрожал безопасности Соединенных Штатов. По оценкам американских военных, ракета была средней дальности. Агентство АР со ссылкой на южнокорейских экспертов предположило, что был осуществлен пуск ракеты типа Musudan или аналогичной. Его цель - испытания двигателей, которые потом могут быть установлены на межконтинентальной баллистической ракете.

Находящийся во Флориде премьер Японии Синдзо Абэ в кратком заявлении напомнил, что данный ракетный пуск является нарушением соответствующих резолюций СБ ООН, запрещающих Северной Корее использование баллистических технологий. Трамп сам пуск не комментировал, но подчеркнул: «Мне бы хотелось, чтобы все понимали и знали, что Соединенные Штаты Америки на 100% стоят на стороне Японии, своего великого союзника».

Министр обороны Южной Кореи Ким Гван Чжин по телефону обсудил с советником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном вопросы, касающиеся ракетного пуска. Стороны, как сообщила пресс-служба президента Южной Кореи, «решительно осудили» пуск и договорились использовать все возможности для предотвращения дальнейших провокаций со стороны КНДР.

По данным японских СМИ, Минобороны Японии также отслеживает ситуацию вокруг ракетного пуска, «ведет сбор и анализ информации», о чем заявила министр обороны Томоми Инада. Токио созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с пуском ракеты.

Вероятны новые санкции

В прошлом году КНДР произвела многочисленные ракетные пуски, а также осуществила сразу два ядерных испытания. Причем последний взрыв, произведенный в ноябре 2016 года, стал самым мощным в истории испытаний атомного оружия КНДР, напоминает ТАСС. В ответ на это Совбез ООН усилил санкции. В Пхеньяне подобные резолюции не признают, утверждая, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне враждебной политики Вашингтона.

Синдзо Абэ заявил, что после нынешнего испытания надеется на серьезную реакцию от Совбеза.