Юнкер отказался от повторного выдвижения на пост главы Еврокомисии

Жан Клод Юнкер
 

Жан Клод Юнкер. Фото: Reuters

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер не будет выдвигать свою кандидатуру на второй срок. Об этом он рассказал в интервью немецкой радиостанции «Deutschlandfunk».

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Глава Еврокомисии заявил, что «не будет вновь участвовать в конкурентной борьбе».

Жан-Клод Юнкер возглавляет Еврокомиссию с 1 ноября 2014 года. Срок полномочий председателя ЕК составляет 5 лет. Таким образом, полномочия Юнкера истекут в 2019 году.

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До 2013 года Юнкер был главой правительства Люксембурга, а с 1989-го по 2009-й занимал пост министра финансов этого княжества.

В качестве главы ЕК Юнкер руководит работой всех исполнительных органов власти Евросоюза и является официальным представителем ЕС во всех остальных международных организациях.

Ранее, 10 февраля, после встречи с с премьером Украины Владимиром Гройсманом Юнкер пообещал до лета ввести для Украины безвизовый режим с ЕС.

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