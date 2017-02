«Чуть не оторвал»: соцсети смеются над рукопожатием Трампа и Абэ

Инцидент произошел во время встречи американского и японского политиков в Белом доме перед совместной поездкой во Флориду. Абэ и Трамп пожали друг другу руки, позируя для камер для протокола встречи. Однако рукопожатие затянулось на 19 секунд.

Абэ сидел справа от Трампа, поэтому американскому лидеру было удобнее держать его руку. Когда все фотографы наконец сделали необходимый кадр, японский премьер закатил глаза и вздохнул с облегчением, освободив ладонь, отметили журрналисты.

Позже Трамп рассказал, что еще и обнял Абэ, потому что «так чувствует».

Японский премьер назвал президента США блестящим бизнесменом и поздравил его с началом политической карьеры.

Соцсети и журналисты обратили внимание на выражение лица Абэ после того, как их рукопожатие закончилось.

«Реакция Абэ бесценна», - пишут пользователи Twitter.

«Чуть не оторвал», - замечают другие о Трампе.

Prime Minister Shinzō "Strong Hands" Abe reacting entirely appropriately to shaking Trump's hand for an eternity. pic.twitter.com/g5aldoxNnh— Talia (@2020fight) 11 February 2017