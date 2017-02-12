«Чуть не оторвал»: соцсети смеются над рукопожатием Трампа и Абэ

 

Фото: AP/Scanpix

Приветственное рукопожатие премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента США Дональда Трампа, судя по реакции в соцсетях, затмило итоги переговоров глав двух стран.

Инцидент произошел во время встречи американского и японского политиков в Белом доме перед совместной поездкой во Флориду. Абэ и Трамп пожали друг другу руки, позируя для камер для протокола встречи. Однако рукопожатие затянулось на 19 секунд.

Абэ сидел справа от Трампа, поэтому американскому лидеру было удобнее держать его руку. Когда все фотографы наконец сделали необходимый кадр, японский премьер закатил глаза и вздохнул с облегчением, освободив ладонь, отметили журрналисты.

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Позже Трамп рассказал, что еще и обнял Абэ, потому что «так чувствует».

Японский премьер назвал президента США блестящим бизнесменом и поздравил его с началом политической карьеры.

Соцсети и журналисты обратили внимание на выражение лица Абэ после того, как их рукопожатие закончилось.

«Реакция Абэ бесценна», - пишут пользователи Twitter.

«Чуть не оторвал», - замечают другие о Трампе.

Twitter

Washington Post отмечает, что Трамп не первый раз таким образом пожимает руку, силой притягивая визави к себе. Так новый глава Белого дома поступил, например, приветствуя Нила Горсача в день его назначения в Верховный суд, и вице-президента Майка Пенса. Как предполагает издание, Трамп таким образом стремится показать свою власть.


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