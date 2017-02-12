Командующего ВВС Литвы уволили за ремонт вертолетов в России

Вертолет Ми-8
 

Вертолет Ми-8. Фото: Yuri Smityuk/TASS/Scanpix

Командующий военно-воздушными силами Литвы полковник Аудронис Навицкас уволен в запас за то, что решил отремонтировать вертолеты в России, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны страны.

Ведомство сообщает, что приказ об увольнении командующего подписано министром обороны Раймундасом Кароблисом.

Причиной увольнения командующего ВВС страны стал тот факт, что ремонт двух вертолетов Ми-8 в России не согласуется с политическим курсом Совета по оборонным ресурсам и интересами нацбезопасности Литвы.

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Ведомство указало, что тем самым командующий ВВС, «возможно, нарушил дисциплинарный устав».

Вертолеты Ми-8, о ремонте которых идет речь, используются Минобороны Литвы для поисково-спасательных операций.

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