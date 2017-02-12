Во время репортажа за спиной телеведущей прогулялся «снежный человек»

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Во время прямого эфира по телеканалу 22 News американского города Спрингфилд в кадре появился неожиданный персонаж.

Метеоролог рассказывала о стихии, накрывшей город. В это время на заднем плане, за спиной метеоролога, через снега пробирался человек в костюме, напоминающем снежного человека. Оператор на время отвел камеру, чтобы показать зрителям, как занесло проезжую часть, а когда вновь навел фокус на ведущую прогноза погоды, «йети» уже скрылся.

«Вы никогда не можете предугадать, что может произойти во время прямой трансляции!» — прокомментировал произошедшее канал на своем сайте.

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