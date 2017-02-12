В Федеральном собрании началось голосование по избранию президента ФРГ

Франк-Вальтер Штайнмайер
 

Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: AP/Scanpix

Deutsche Welle


Для того чтобы президент Германии был избран в первом туре, одному из кандидатов необходимо получить в Федеральном собрании абсолютное большинство голосов.

Федеральное собрание в воскресенье, 12 февраля, приступило в Берлине к голосованию по избранию президента ФРГ. Имена делегатов собрания называются в алфавитном порядке, после чего они проходят в кабинки для голосования.

При предъявлении специального удостоверения выборщика им предоставляется избирательный бюллетень, который предстоит заполнить в кабинке, вложить в конверт и опустить в урну для голосования.

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Подсчет голосов

Подсчет голосов начнется только после завершения процедуры голосования. Для того чтобы президент Германии был избран в первом туре, ему необходимо получить абсолютное большинство голосов (минимум 631).

Так, по всей видимости, и произойдет с экс-министром иностранных дел Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier), кандидатуру которого поддерживают как СДПГ, так и консервативный блок ХДС/ХСС. У «большой коалиции» - свыше 900 представителей в Федеральном собрании.

Результаты первого тура ожидаются около 17:00 латв.

Официально победитель голосования считается президентом с того момента, как он согласился результатами выборов. На 19 марта запланирована его инаугурация.


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