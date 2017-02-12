В аэропорту Гамбурга массовое отравление неизвестным газом

В аэропорту Гамбурга (Германия) в воскресенье днем объявлена эвакуация из-за неизвестного газа.

DW сообщает, что газ поступал из системы кондиционирования.

По данным DW, около 50 человек пожаловались медикам на жжение в глазах, кашель и затруднение дыхания.

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Газета Bild сообщает, что пострадали минимум 33 человека. Их осматривают медики и пожарные с целью определить, кому потребуется госпитализация.

На время эвакуации все терминалы аэропорта были закрыты.

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В пресс-службе аэропорта подтвердили данные о вероятной утечке в системе кондиционирования. Подробности уточняются.

Spiegel сообщает, что инцидент произошел вблизи места, где осуществляется контроль багажа улетающих пассажиров.

Позже первый терминал аэропорта вновь открылся для входа пассажиров.

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Согласно информации сервиса flightradar24, отслеживающего в реальном времени перемещение гражданских самолетов, часть направлявшихся в Гамбург рейсов была перенаправлена в другие города.

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