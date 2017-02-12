В Беларуси начал действовать безвиз для граждан Латвии

Безвизовый режим вводится в отношении граждан всех стран Евросоюза, США, Бразилии, Японии, Индонезии и других государств

С 12 февраля граждане 80 стран получили право безвизового въезда на территорию Беларуси.

Об этом говорится в сообщении на официальном Twitter-аккаунте Министерства иностранных дел Беларуси.

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Безвизовый режим вводится в отношении граждан всех стран Евросоюза, США, Бразилии, Японии, Индонезии и других государств.

Вступивший сегодня в силу президентский указ

позволяет гражданам 80 стран пребывать без визы на территории Беларуси в течении 5 дней.

Как сообщалось ранее, 9 января президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан.

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