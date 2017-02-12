В Беларуси начал действовать безвиз для граждан Латвии

Безвизовый режим вводится в отношении граждан всех стран Евросоюза, США, Бразилии, Японии, Индонезии и других государств
С 12 февраля граждане 80 стран получили право безвизового въезда на территорию Беларуси.
Об этом говорится в сообщении на официальном Twitter-аккаунте Министерства иностранных дел Беларуси.
Безвизовый режим вводится в отношении граждан всех стран Евросоюза, США, Бразилии, Японии, Индонезии и других государств.
Вступивший сегодня в силу президентский указ
позволяет гражданам 80 стран пребывать без визы на территории Беларуси в течении 5 дней.
Как сообщалось ранее, 9 января президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан.Еще по этой теме