Перцовый газ стал причиной эвакуации аэропорта Гамбурга

 

Фото: AP/Scanpix

Пассажиры и персонал аэропорта Гамбурга могли испытать кашель и затруднение дыхания из-за распыленного на территории аэропорта перцового газа. Об этом заявил представитель гамбургской службы спасения, передает ТАСС.

Как предполагают спасатели, неизвестный распылил газ из баллончика, который впоследствии был обнаружен в аэропорту. Предположительно, вещество распространялось через систему кондиционирования. «По нашей оценке, речь не идет о террористическом акте», — добавили спасатели. При этом они уточнили, что эта версия является предварительной.

Всего пострадали 68 человек, девять были госпитализированы. Полиция ведет расследование произошедшего.

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В настоящее время воздушное сообщение возобновлено, пожарные открыли доступ к терминалам аэропорта.

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