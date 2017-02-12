СМИ: во Владимире священник на Land Cruiser сбил на переходе другого священника

Во Владимире произошло ДТП предположительно с участием двух служителей церкви. Один из них за рулем внедорожника сбил другого, пытавшегося перейти дорогу. Об этом сообщают очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла 11 февраля около 7.30 между улицами Содышкой и Гастелло. Toyota Land Сruiser, за рулем которого якобы находился священник, наехал на другого батюшку, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Кроме того, на данном участке дороги максимальная скорость ограничена 40 км/ч.

Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе УМВД по Владимирской области. Там сообщили, что пострадавший священнослужитель в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию.