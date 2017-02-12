В Саратове задержали троих подозреваемых в попытке изнасиловать девушку-фельдшера

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В Саратове задержаны трое мужчин, которые, по данным следствия, не выпускали из квартиры фельдшера скорой помощи и пытались ее изнасиловать. Приехавшая по вызову девушка спряталась в ванной, откуда успела позвонить в полицию, но из-за угроз ей пришлось открыть дверь до приезда сотрудников правоохранительных органов.

«Задержаны трое подозреваемых. В настоящее время трем мужчинам предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений», - сообщила в воскресенье «Интерфаксу» официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное лишение свободы» и «Покушение на изнасилование»; в ближайшее время будет решен вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

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В субботу днем фельдшер скорой помощи прибыла в квартиру дома на улице Шелковичной Саратова, откуда поступило сообщение о высоком артериальном давлении у 29-летнего жителя областного центра. В квартире находились пятеро мужчин. Как только фельдшер вошла в квартиру, один из них закрыл за ней дверь и сказал, что не выпустит ее.

Девушка успела забежать в ванную комнату и там запереться. Из ванной фельдшер вызвала полицию по своему мобильному телефону. Мужчины стали угрожать девушке применением насилия, и она вышла из ванной комнаты. После этого «двое мужчин стали осуществлять действия, направленные, по ее мнению, на ее изнасилование», рассказывала представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. В этот момент прибыли полицейские, предотвратившие преступление.

В СКР указывают, что жертва преступления до сих пор находится в тяжелом психологическом состоянии.

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